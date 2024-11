Lazio, Baroni parla del centrocampo: "Non lo cambierò! Non capisco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Mobilità è la parola chiave del gioco di Marco Baroni. Attacanti dinamici e un centrocampo che non lascia punti di riferimento, indipendentemente se si schiera a due oppure a tre. Scelte tattiche che fino a oggi stanno premiando la Lazio, seconda in campionato e reduce da una vittoria per 3-0 contro il Bologna, dopo la quale lo stesso tecnico è intervenuto in conferenza stampa sottolineando la sua intenzione di insistere su determinate idee di calcio: "Come ho detto fin dall'inizio a me piace un calcio di mobilità. Perché devo mettere Rovella basso o Guendo a fare la mezz'ala. Per me sono giocatori che si muovono. Per me la mobilità degli attaccanti è un vantaggio".