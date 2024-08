Lazio, Baroni punta la seconda vittoria consecutiva: il programma pre Udine

RASSEGNA STAMPA - Ieri Baroni ha riaperto le porte di Formello per una seduta di scarico post Venezia. In campo soltanto i calciatori non impiegati dall'inizio nella partita o rimasti in panchina, oggi alle 18 inizierà la preparazione per la prossima partita, in programma sabato 24 agosto contro l'Udinese. Come riporta il Corriere dello Sport, quello di questo pomeriggio sarà l'unico allenamento pomeridiano della settimana, da domani la squadra lavorerà di mattina fino alla partenza di venerdì per Udine.

L'unico ai box è Mario Gila, fermo per una lesione muscolare di medio grado al femorale della coscia sinistra per cui rientrerà dopo la sosta. Nuno Tavares, non è ancora al top, ieri ha lavorato in modo differenziato, nonostante la convocazione per la sfida con il Venezia. Da valutare Lazzari, uscito zoppicando dalla partita all'Olimpico per un pestone alla caviglia.