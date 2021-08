Lazio, Basic saluta il Bordeaux: “Grazie a tutti, è stato incredibile” - VIDEO

Prima di iniziare la nuova avventura con la maglia della Lazio, è doveroso salutare la tua vecchia squadra che ti ha accolto, cresciuto e lanciato. È ciò che ha fatto Toma Basic, centrocampista biancoceleste appena arrivato dal mercato. Il croato 1996, che si è già allenato con il gruppo di Sarri, ha lasciato un video messaggio ai tifosi per Bordeaux per ringraziarli dei tre anni insieme. Queste le parole del giocatore: "Buongiorno a tutti. Sono Toma Basic. Volevo ringraziare tutti i tifosi per questi tre anni. È stata un'esperienza incredibile per me. Vi auguro una grande stagione. Arrivederci".