Lazio - Bayern, Correa: "Dobbiamo rialzarci subito, questa maglia va onorata"

Al termine dell'ottavo di finale di Champions League la Lazio si lecca le ferite. Brutta sconfitta all'Olimpico che Correa ha commentato così ai microfoni di Lazio Style Radio: "La prestazione non è stata la migliore, abbiamo dato tutto anche se fatto qualche errore e con loro lo paghi. Dobbiamo rialzaci subito consapevoli che manca tanto in campionato. Al ritorno dobbiamo andare a testa alta. Sono venuto qua per giocare la Champions, è successo dopo 20 anni di giocare un ottavo di finale anche se non è andata benissimo. La voglia c’è, continuiamo a testa alta per l’onore che merita questa maglia. Venivamo da grandissime partite e risultati buoni, poi capitano queste partite con queste squadre. L’importante è che la Lazio si sta facendo vedere a livello internazionale. Ora abbiamo una partita importante in campionato".

L'attaccante argentino è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto qualche errore, poi però siamo arrivati davanti alla loro porta un paio di volte e siamo stati vicini al gol. Quando poi ci siamo allungati, loro hanno saputo fare la differenza. Andremo lì per dare il 100% per onorare la maglia".