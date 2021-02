Lazio - Bayern Monaco, Inzaghi: "Per certe partite non siamo ancora pronti"

Inzaghi a Sky ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Bayern: "Volevamo giocarci la partita, ma l’abbiamo sentita troppo e siamo stati contratti. I gol li dovevano fare loro, invece gliene abbiamo fatti tre. Non è andato bene niente, abbiamo fatto tanti errori ma ci servirà per crescere. Per certe partite non siamo ancora pronti. Non ho parlato con i ragazzi ancora, voglio analizzare la gara prima. Abbiamo sfidato i campioni del mondo, per noi era già un traguardo essere qui, dovevamo essere in serata per giocarcela. Sapevamo che squadra fossero, all’inizio eravamo partiti bene prima dell’errore. Sull’1-0 c’era forse un rigore, ma certo che se ti fai tre gol da solo… I nostri errori hanno indirizzato la gara, il Bayern ha meritato di vincere ma gli episodi hanno complicato ancora di più la partita. C’era la sensazione che, una volta saltato il primo pressing, potevamo fargli male. L’avevamo provate queste situazioni, però è una gara che ci servirà, abbiamo l’amaro in bocca perché volevamo incontrare il Bayern con tutti a disposizione. Al ritorno andremo con più tranquillità, sapendo che il passaggio è compromesso. Ora pensiamo al campionato, per il ritorno c’è tempo".

Il tecnico biancoceleste ha analizzato la sconfitta anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "La partita era difficile già di per sé. Abbiamo commesso errori troppi grandi e ci dispiace perché avremmo voluto perderla in un altro modo. La abbiamo indirizzata noi. Abbiamo approcciato bene alla partita ma poi dopo il primo gol ci siamo scoraggiati e non siamo più stati noi. Ripartire? Le sconfitte aiutano a crescere e questa lo farà. Ci tenevamo tantissimo. Abbiamo raggiunto gli ottavi dopo 20 anni. Volevamo una partita diversa ma adesso bisogna voltare pagina e pensare subito alla prossima. Bologna? Sarà importantissima. Recuperemo energie perché oggi abbiamo speso molto e ci faremo trovare pronti nel migliore dei modi”.