Lazio, Bonanni sicuro: "Immobile è il titolare della Nazionale se..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Bonanni ha commentato il momento della Lazio, che ormai da qualche giorno ha dato inizio all'era Tudor. Al ritorno della sosta i biancocelesti sono chiamati ad affrontare due volte di fila, in campionato e in Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri. Queste le parole dell'ora opinionista a riguardo: "Dedico il primo pensiero a Tudor e a Immobile. A Tudor perché penso che possa iniziare un lavoro importante e spero per lui che riesca a mettere nelle condizioni Immobile di essere il centravanti titolare della Nazionale a giugno. Per quello che ho visto, molto meglio lui che Retegui. Spalletti sta portando avanti il suo credo, ma se Immobile riesce a rimettersi in forma è ancora un valore aggiunto per la Nazionale. E' vero che con l'Italia non ha fatto mai quello che ha fatto con la Lazio, ma si giocava diversamente con Mancini. Io sono convinto che se Tudor riesce a lavorare bene con lui, Immobile è il centravanti titolare della Nazionale".

"Tudor ha fatto un'analisi giusta su Luis Alberto. In un 3-4-3 puoi provare a metterlo in mezzo al campo. Tudor ha delle idee diverse rispetto a Sari e ci vorrà un po' per assimilarle. Su Immobile continuo a dire che sicuramente è giusto dare le chance anche a Castellanos, ma dico che ad oggi se Immobile riesce a trovare la condizione giusta, non ci rinuncerei a lui anche in ottica Nazionale. Lazio-Juve è più pericolosa per Allegri. La Juve ha fatto una vittoria nelle ultime otto, ma entrambe hanno fatto poco. La Lazio ha avuto la scossa del cambio allenatore, la Juve no. Oggi è stata superata anche dal Milan, se perde si avvicinano le altre. Sarà una partita delicata per Allegri".