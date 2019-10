Lazio, Borghi: "Immobile trascinante, l'abbraccio è quello che ci voleva"

Un 4-0 che non ammette repliche. La Lazio vista contro il Genoa ha dato l'idea di una squadra che se in giornata può davvero battere chiunque e far divertire i propri tifosi, specialmente quando salgono in cattedra i suoi uomini chiave. Nel consueto appuntamento con il commento al campionato sul proprio canale YouTube, Stefano Borghi, giornalista e telecronista di DAZN, ha analizzato la prestazione dei biancocelesti contro il Genoa, elogiando in primis il gesto riappacificatore di Immobile: "L'unica partita che è andata via liscia nel pomeriggio di Serie A è stata la partita della Lazio, che si è presa una vittoria veramente balsamica, dopo qualche giorno con della tensione, sia per i risultati sia soprattutto per quello che si è visto chiaramente all'interno del gruppo. Invece tutto è a posto. La testimonianza migliore possibile è stata il 4-0 al Genoa, inteso come risultato, ma anche come momento del 4-0 segnato da Immobile, che da giocatore intelligente, da giocatore di alto livello, ha fatto vedere a tutti che dopo il gol è andato in panchina ad abbracciare Inzaghi: questo era il messaggio che ci voleva. E ripeto: questa è una grande dimostrazione di valore da parte di Immobile, ma anche di intelligenza, di dimensione, di status, per un giocatore che è trascinante tecnicamente e a livello di gruppo".

LAZIO - GENOA, MILINKOVIC E GLI ALTRI - "Con lui Milinkovic-Savic sugli scudi, che secondo me è stato il più costante in questo avvio della Lazio, anche se non sempre è apparso. Però è stato il protagonista assoluto del trionfo sul Genoa: ha segnato, ha assistito… un giocatore che fa la differenza - ma vi sto dicendo un'ovvietà -, così come fa sempre la differenza Luis Alberto. Ho visto anche Correa un filo meglio rispetto alle ultime partite. Per cui benissimo per la Lazio questo 4-0, per il risultato ma anche per i modi che hanno portato a questa vittoria".

Pubblicato il 30/09