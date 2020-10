Lazio - Borussia Dortmund, Cesarini: "Partita perfetta per reagire, vanno attaccati in ripartenza"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Mauro Cesarini, agente Fifa esperto di calcio tedesco. Alla vigilia del match di Champions League per i biancocelesti, argomento di discussione è stato proprio lo scontro con il Borussia Dortmund.

LA LAZIO - "La partenza della Lazio in campionato è stata al di sotto delle aspettative, ma siamo solo alla quarta giornata. C'è tempo perché i veri valori escano fuori. Ha dovuto affrontare Inter e Sampdoria con la formazione rimaneggiata, hanno influito molto le assenze. Forse qualche ritocco in più poteva farlo, ma non penso che sia questo il problema della Lazio. Il problema è mentale, avere due giocatori in più non so quanto avrebbe fatto la differenza. Ora le aspettative sono superiori visto il campionato dell'anno scorso, è tornata in Champions e ha lottato per lo scudetto."

IL BORUSSIA DORTMUND - "Il Borussia per assurdo è la squadra migliore che poteva capitare perché in questo momento è favorita e questo potrebbe servire per cercare un pochino di riprendersi, gli stimoli ci sono. O prendi una bastonata o è un'occasione per far vedere che sei vivo. Serve una prestazione di grande livello e intensità perché loro giocano al massimo, hanno un modo di giocare aggressivo. È una squadra che dietro può soffrire se presa a campo largo e attaccata negli spazi, come piace fare alla Lazio. A centrocampo e in attacco anche le riserve hanno una qualità importante, dietro invece possono soffrire l'uno contro uno. Quella è la parte più sofferente del Borussia che deve essere attaccato in ripartenza. Ci vorrebbe la Lazio dell'anno scorso."