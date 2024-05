Lazio, Brambati: "Immobile? Ha fatto tanti gol, non mi spiego perché..."

Il futuro di Ciro Immobile, insieme a quello di altri big, è un punto interrogativo per la Lazio che verrà risolto una volta terminata la stagione. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Massimo Brambati: "Cosa gli consiglierei? Bisogna vedere le richieste che può avere. Non ho mai capito perché nonostante tutti i gol che ha sempre fatto, non ha mai avuto un riscontro da parte dei media importante. Ha fatto tanti gol in una squadra che grazie a lui è arrivata a lottare per traguardi importanti. Come mai non è stato ricercato da squadre importanti in Italia e all'estero?".

