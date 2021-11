Lazio, Brambati: "Sarri è complicato, irripetibile l'esperienza con il Napoli"

Massimo Brambati non vede ancora la mano di Sarri nella Lazio. La sconfitta di Napoli ha certificato, per il procuratore, l'irripetibilità del bel gioco visto proprio con i partenopei. A TMW Radio ha detto: "Sarri 'fa a cazzotti' con i giocatori, è un tecnico difficile come persona. Dopo Napoli non ho più visto giocare squadre al livello di come faceva giocare il Napoli. Neanche la Lazio ho visto giocare da Sarri, anzi, quando ha fatto ottimi risultati ha giocato più da Inzaghi".