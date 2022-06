Lazio, Brambati: “Sarri mi ha un po' deluso. Quest'anno mi aspetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

L’arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio è stata la prima grande novità della stagione, un segnale forte di cambiamento. Tante le aspettative che si sono create su di lui relativamente alla stagione, parzialmente disattese a causa delle difficoltà che i biancocelesti hanno incontrato lungo il percorso e che hanno avuto un peso specifico. Ai microfoni di TMW, Massimo Brambati ha fatto un bilancio sulla stagione del tecnico toscano confrontandola anche con quella del rivale Mourinho. Queste le sue parole: “Non sono state sorprese lo scorso anno come mi aspettavo. I due allenatori mi hanno un po' deluso. Mi aspetto che quest'anno, visti i suggerimenti dati alle società, facciano meglio. Hanno tutto per fare meglio”. Sul tecnico toscano ha poi aggiunto: “Per me qualcuno ha scelto Sarri e qualcuno non aveva in mente lui. Ora però devi camminare e andare su quella strada. Ci sono delle divergenze ed è evidente”

