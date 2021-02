Lazio - Cagliari, Cucchi: "Non è stata una partita facile, 3 punti importanti"

Vittoria di misura della Lazio ai danni del Cagliari. Basta l'1-0 siglato da Immobile per battere gli uomini di Di Francesco, bravi a chiudersi bene in difesa senza concedere troppi spazi ai biancocelesti. Riccardo Cucchi ha commentato così la partita su Twitter: "Non è stata partita facile per la Lazio. Il Cagliari ha difeso bene e con grinta chiudendo ogni spazio. Preziosissimo il gol di Immobile, importanti i tre punti. Molto."