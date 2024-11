Lazio-Cagliari, è Dia il migliore in campo della partita: il messaggio per i tifosi

Il ritorno al gol e una partita perfetta, non poteva non essere che Boualye Dia l'MVP della partita tra la Lazio e il Cagliari, vinta per 2-1 dalla squadra di Marco Baroni. È l'attaccante senegalese a crederci più di tutti sull'errore di Scuffet dopo 4' minuti, propiziato da una punizione di Pellegrini, ed è lui a gestire con lucidità e intelligenza tutti i palloni che gli capitano tra i piedi. Dia a fine partita viene premiato dalla Lega come migliore in campo e, sui social della Lazio, esulta gridando: "Tre punti! Vamos!".