Lazio, Caicedo: "Le squadre vere si vedono nelle gare come quella di Lecce"

La Lazio conquista una vittoria pesantissima al Via del Mare su un campo da sempre ostico ai biancocelesti. In un match tutt'altro che semplice ci hanno pensato Castellanos e Marusic a fare ai tifosi un bellissimo regalo di Natale. Tra chi ha commentato il match c'è anche l'ex Felipe Caicedo che ha così scritto sui social: "Le vere squadre si vedono in queste partite ieri si è visto un bel lavoro su un campo difficile, complimenti ai ragazzi".