Lazio, Calisti: "Quarto posto traguardo difficile. Mercato? Ora si può solo tamponare"

Ernesto Calisti dice la sua sulla stagione della Lazio fino ad ora, fatta da alti e bassi. L'ex biancoceleste, intervistato da TuttomercatoWeb.com, ha detto: "Per quel che riguarda la stagione in corso la situazione è un po' ibrida, c'è ancora la Coppa Italia, c'è l'Europa League da giocare mentre per il campionato è difficile pensare alla Champions, ci sono troppe squadre davanti e la formazione di Sarri non dà garanzie a livello tecnico e tattico. Credo possa puntare ad un posto in Europa League. Mi aspettavo di meglio, ma visto il progetto tattico nuovo si poteva immaginare che ci potesse essere qualche difficoltà. In più la rosa è incompleta e va migliorata, servono 5-6 giocatori per Sarri, per il salto di qualità".

MERCATO - "Manca un vice Immobile, quando non c'è lui è dura. Serve un'alternativa, Ciro è generoso ma ha bisogno a volte di tirare il fiato. Per il resto trovare adesso qualcuno che possa essere adatto al futuro è dura. Servono un difensore centrale, un esterno di piede mancino e per il futuro anche due portieri. Ora si può solo tamponare".

CASALE - "Buon profilo, sta facendo molto bene al Verona, è un giocatore di prospettiva ma poi quando questi giocatori passano da una piazza buona ad una esigente è più complicato il discorso".

FIORENTINA - "Per la Lazio sarà un brutto cliente. I viola ripeto stanno giocando un campionato di ottimo livello".