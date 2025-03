Lazio, Calisti: "Senza Patric siamo corti in difesa". E sull'Europa League...

TUTTOmercatoWEB.com

Momento delicatissimo quello che sta vivendo la Lazio. La squadra di Baroni è chiamata a rialzare la testa dopo il pesante ko contro il Bologna e anche a far fronte alla lunga lista di infortunati ai quali si è aggiunto anche Patric.

Sul tema ecco il pensiero di Ernesto Calisti ai microfoni di Radiosei: "Con l’infortunio di Patric siamo un po’ corti dietro, soprattutto in Europa. La scelta di non farlo operare prima si è rivelata sbagliata. Lui è un giocatore che può sempre darti una mano, ora la speranza è che in questo finale di stagione si possano recuperare tutti gli altri. L’ultima Lazio che ho visto è stata in difficoltà, servirà qualcosa di diverso ora. Anche il recupero di Hysaj sarà importante. Le volte che l’abbiamo visto ha sempre giocato bene. Ha sempre dato una mano, anche in virtù delle assenze di Tavares. In generale, è necessario ritrovare la giusta condizione fisica e psicologica da parte di tutta la squadra".

"Difficile arrivare sia in fondo in campionato che in Europa. Le motivazioni dell’Europa League sono importanti, forse il percorso in quest’ultima potrebbe essere anche più semplice. La Lazio rispetto ad altre può pagare il doppio impegno, ma se riesci a superare il Bodo poi avresti una carica diversa che darebbe più forza".

"Forse in questo momento Bologna e Fiorentina sono quelle che stanno meglio, la Roma l’ho vista molto in difficoltà contro il Cagliari. Svilar gli ha salvato la partita. Poi c’è la Juventus che vorrà arrivare fino in fondo".