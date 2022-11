Lazio, Cancellieri: il post social dopo la doppietta in azzurro - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la sconfitta per 4-2 quella di ieri è stata una serata speciale per Matteo Cancellieri. Il calciatore della Lazio ha infatti segnato la sua personale doppietta con la maglia dell'Italia Under 21 nel match contro la Germania.. Due reti importantissime che il biancoceleste ha festeggiato anche sui social: "Orgoglioso di far parte di questo gruppo, sono molto contento di esser tornato al gol e di rivivere queste sensazioni in campo, forza Italia".