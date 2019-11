Lazio, Canigiani: "A giorni l'inaugurazione del negozio. E lo stadio di proprietà..."

La Lazio continua a crescere, la società continua a lavorare per portare a termine alcuni importanti progetti. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Canigiani: "Per quanto riguarda il negozio in centro ci siamo. Proprio in questo momento sono qui, stiamo definendo le ultime cose per l'apertura, tra pochi giorni ci sarà l'inaugurazione. A Natale solo regali della Lazio (ridr, ndr), non ci sono alternative. Serviva tempo per trovare un'ottima location. Siamo contenti, è il primo e non è detto che sia l'ultimo. Sarà una nuova esperienza anche per noi. Stadio proprietà? L'eventuale profitto dipenderebbe da cosa altro ci sarebbe di collegato. Prima si dovrebbe capire il progetto, certamente potrebbe essere molto importante per aumentare i ricavi. Sarebbe un valore aggiunto. I fattori sono tanti, infrastrutture, viabilità, modalità di arrivo. Milan ed Inter negli ultimi anni, grazie alla nuova metropolitana che porta nei pressi dello stadio, hanno avuto un grande incremento di affluenza, nonostante un rendimento sportivo non alto. Sponsor? Perdere MarathonBet per noi è stato grave. C'è stata una perdita di circa 10 milioni di euro. Speriamo di recuperare".