Lazio, Caressa: “Vittoria incredibile contro una squadra che non molla”

Negli studi di Sky Sport, durante "Il club", Fabio Caressa ha detto la sua sulla vittoria della Lazio che stende 5-3 il Benevento e continua la sua corsa verso un posto in Champions League. Questa l'analisi del noto giornalista: "Corsa Champions bellissima. La Lazio ha vinto una partita incredibile piena di emozioni contro una squadra che non molla vai come il Benevento che adesso rischia un po’ in zona retrocessione".