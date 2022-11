Lazio, Casale-Romagnoli meglio di Biava-Dias: il confronto dopo 15 partite

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Gran parte dei meriti del rendimento positivo della Lazio in questa prima fase della stagione va alla ritrovata solidità difensiva. Merito anche della nuova coppia di centrali Casale-Romagnoli. Ad inizio stagione però era Patric a giocare al fianco dell'ex capitano del Milan ma poi il colosso arrivato dal Verona si è preso scena e ha contributo ancor di più a rendere la difesa quasi impenetrabile. In totale la Lazio ha subito appena 11 gol in Serie A. Uno score che mancava da anni e che fa tornare alla mente dei tifosi l'ultima grande coppia in grado di garantire la medesima affidabilità, ovvero quella composta da Biava e Dias. E i numeri sono pressappoco gli stessi. Nel campionato 2010/2011 il primo in cui hanno giocato insieme dall'inizio, l'aquila sotto la guida del prudente Reja dopo 15 partite aveva subito 12 reti. Appena una rete in più di quella attuale. Quella squadra proprio grazie ad una buona fase difensiva si gioco la qualificazione in Champions League fino all'ultima giornata. I presupposti sembrano esserci tutti anche stavolta, al netto di una concorrenza decisamente più agguerrita.