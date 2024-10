Lazio, Castori: "I biancocelesti giocano bene. Ecco chi mi sta deludendo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabrizio Castori, allenatore con una carriera quarantennale, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare dell'attuale Serie A, delle favorite per lo scudetto e delle squadre che al momento lo stanno deludendo. Ha avuto un pensiero anche per la Lazio, una delle sorprese del campionato per molti amanti del calcio:

"Al momento brillano Lazio ed Empoli, che stanno giocando bene: danno profondità alla manovra, sono concrete. Chi mi delude sono invece Roma, Fiorentina e Bologna: sono in ritardo, ma hanno cambiato allenatore e quindi occorre un minimo di tempo per assestarsi. Se sono pronto a tornare? Non vedo l'ora. Giro, vedo tutte le partite. Alcune dal vivo e altre in tv".