Lazio, che numeri sul giro palla! Meglio di te solo l'Atalanta: il dato

Una ragnatela di passaggi prima di arrivare al tiro. La Lazio non sarà più quella 'sarriana' del continuo possesso palla, a volte sterile ma spesso funzionale, ma non ha perso la sua capacità nel gestire il pallone, far muovere gli avversari e arrivare poi alla conclusione. Baroni ha sfruttato alcuni concetti già insiti nella testa di giocatori come Guendouzi, Rovella, ma anche Zaccagni, Isaksen e Castellanos, ovvero quei 'vecchi' che con il Comandante hanno lavorato per quasi un anno. Ecco, allora, che la Lazio risalta in Serie A in una statistica particolare e interessante.

I biancocelesti, così come anche il Milan, il Como e gli avversari di questa sera, quindi la Juve, sono secondi - come rivela la Gazzetta dello Sport - per reti arrivate in seguito a una sequenza di passaggi superiore ai 10. Al primo posto c'è, in solitaria, un'Atalanta che predilige il giro palla nei sedici metri, per garantirsi una conclusione da posizione ravvicinata, magari in area di rigore. La Lazio, però, non sfigura, anzi. In un inizio di stagione in cui le fasce sembrano rappresentare il vero valore aggiunto del pensiero tattico 'baroniano', anche la capacità di gestire il pallone ha il suo perché e i numeri ne sono la conferma.