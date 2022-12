Lazio, Ciro Immobile: i suoi Token su Starcks vanno a ruba - FOTO

Evento che ha mandato in poche ore sold out tutti gli 1.7 milioni di Token disponibili. Questo è quanto accaduto a Ciro Immobile e il suo Star Player Token su Starcks, la prima piattaforma italiana che consente di acquistare i scambiare i Token dei Calciatori e di creare un legame diretto tra i tifosi ed il loro idolo di riferimento.

Non solo, Immobile metterà a disposizione altri Token per i propri Fan, la cui vendita avverrà in esclusiva solo su Starcks. La piattaforma rilascerà nelle prossime ore ile informazioni con tutti i dettagli per poterli acquistare direttamente ai propri utenti.