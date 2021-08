Lazio, Claudio Lotito sblocca il mercato: tutti i dettagli

Mancano pochi giorni all’inizio di una Serie A tutta da decifrare. Un mercato come questo, negli ultimi anni, non si era mai visto e gli effetti della pandemia sul nostro campionato sono ancora tutti da scoprire. Intanto il vuoto di potere almeno teorico lasciato dall’Inter dell’ex biancoceleste Simone Inzaghi, fortemente ridimensionata per lo meno sulla carta, potrebbe aprire a una nuova egemonia bianconera, con la vecchia signora tornata nel frattempo nelle mani di Allegri che non si farà pregare per provare a cogliere l’occasione, e non serve consultare informazioni sulla storia della Juventus per sospettarlo. Dietro però, c’è un’occasione per tutte, e quindi anche per la Lazio di Maurizio Sarri. A proposito di questo, il patron Claudio Lotito scende in campo per sbloccare il mercato della Lazio. La situazione per il club biancoceleste, al momento, resta ferma, in quanto senza una cessione le operazioni già chiuse non possono essere ufficializzate e altri colpi di mercato in entrata non sono all’ordine del giorno. Ecco quindi che il numero uno del club sembra aver deciso di mettere altri soldi nelle casse della Lazio. Una mossa che servirebbe a sbloccare la questione. Entro venerdì alle 12 la società deve comunicare la lista dei giocatori per Empoli. Ad oggi rischiano di restare fuori Radu (rinnovo avvenuto dopo il 30 giugno), Hysaj, Felipe Anderson, Luka Romero e Kamenovic.

Lotito starebbe rivalutando la soluzione di disporre un versamento “in conto futuro aumento di capitale”. Ecco che così si apre un nuovo scenario e potrebbe così scegliere la strada di un aumento di capitale in acconto. Metterebbe i soldi di tasca sua, Lotito, attraverso la Lazio Events, per far tornare in attivo l’indice di liquidità. La cifra è segreta, ma forse si parla di circa 10 milioni.

I contratti di Felipe Anderson, Hysaj, Radu, Kamenovic e Romero verranno depositati in Lega nei prossimi giorni e in tempo utile per poterli utilizzare sabato a Empoli in occasione della prima giornata di campionato. Il ds Tare deve definire almeno altre tre operazioni per accontentare Sarri e completare l’organico. Intanto Toma Basic, 24 anni, mezzala sinistra croata, si è già impegnato con la Lazio. Accordo verbale con il giocatore, manca l’intesa con il Bordeaux che lo valuta circa 10 milioni. Una posta alta considerando il contratto in scadenza 2022.

Dalla Francia ieri sono rimbalzate le dichiarazioni del presidente Gerard Lopez. «Toma Basic e il suo entourage vogliono provare una nuova avventura. Noi non ci opponiamo. Sul giocatore ci sono tre club. Basic ne preferisce chiaramente uno in particolare e cercheremo di lavorare con loro per realizzarlo. Ma dopo ci sono altre due offerte, quindi dovremo fare una scelta». Il Bordeaux non aspetterà in eterno con il rischio di perdere altre opportunità e di vendere al ribasso. Su Basic ci sarebbe l’interesse dell’Atalanta e di un altro club sinora tenuto segreto. Più di un mese fa era stato accostato al Napoli e all’Udinese.

Correa cosa fa?

Quella che è appena iniziata potrebbe davvero essere la settimana decisiva per conoscere il destino di Joaquin Correa. Il Tucu potrebbe salutare definitivamente la Lazio. L’argentino ha giocato soltanto 12 minuti nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. Insomma, l’addio appare davvero inevitabile. Al momento favorita resterebbe sempre l’Inter di Simone Inzaghi, con l’agente del giocatore che si starebbe già muovendo per trovare una soluzione e per favorire un accordo tra le parti. Servirebbe un’offerta da almeno 30 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca. Saranno ore frenetiche