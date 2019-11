Lazio - Cluj, le wags all'Olimpico: da Patricia Venegas a Desirée Cordero - VIDEO

Le wags illuminano la Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico in occasione del match Lazio-Cluj. Diverse le bellezze in passerella dinanzi a queste telecamere. Da Leiva, con sua moglie Ariana Lima, ad Elisa Cataldi. Passando per Patricia Venegas, moglie di Luis Alberto fino a Desirée Cordero, compagna del Tucu Correa, che ai nostri microfoni ha rilasciato un benaugurante: "Está Bien". > CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO <