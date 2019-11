Lazio - Cluj, Perinetti a LLSN: "Partita poco 'saporita', ma chissà. Mi aspetto tanto dalle riserve" - VD

A fare da spettatore al match europeo tra Lazio e Cluj c'è anche Giorgio Perinetti, ex dg del Genoa che sta diventando ormai un habitué alle partite della Lazio, dopo aver seguito anche il derby Primavera vinto dai ragazzi di Menichini. Intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi, Perinetti ha commentato: "Perché sono qui? Cerco di essere dove c'è il calcio, è la mia passione. Per fare questo lavoro è importante essere aggiornati. Quella di stasera è una partita poco “saporita”, ma magari lo diventa. Quando le riserve scendono in campo vogliono sempre far bene, quindi è un'occasione anche per vedere le alternative. Tante volte i giocatori si lamentano che non giocano e poi non si fanno valere quando vengono chiamati in causa, chi gioca oggi dovrà cercare di mettere in difficoltà Inzaghi. Vedremo chi coglierà l'opportunità". Perinetti non crede più di tanto al passaggio del turno: "Non c'è tanta fiducia, ma il calcio è imprevedibile. Bisogna fare il proprio intanto, poi si vedrà. Se ho parlato con Tare? Al derby di sabato scorso ho salutato lui e Peruzzi, che ho portato alla Roma a 13 anni. È stato un momento amarcord". Infine, ecco il suo pronostico Champions: "Può essere l'anno per arrivare in Champions League e per compiere la definitiva maturazione. Non mi meraviglierei se la Lazio alla fine arrivasse terza".

