Lazio, col Milan occhio ai diffidati: i giocatori a rischio con lo Spezia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo domenica 24 aprile contro il Milan. Match di altissimo livello, i biancocelesti sono sempre più vicini alla conclusione del copione e non saranno accettati altri passi falsi: l'Europa non è ancora tramontata. In occasione della partita contro i rossoneri, la Lazio dovrà fare molta attenzione al pericolo diffidati, sono tre i biancocelesti che alla prossima ammonizione salteranno la partita con lo Spezia. Si tratta di Patric, Marusic e Luiz Felipe che dovranno evitare il più possibile il cartellino giallo. Nessun squalificato invece per la squadra di Stefano Pioli che contro il Genoa non ha perso per la partita con Lazio né Alessio Romagnoli né Brahim Diaz.