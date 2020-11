Lazio, Condò: "Non me ne vogliano Belotti e Caputo ma Immobile è il mio centravanti della Nazionale"

La Lazio vince anche a Crotone nella prima partita dopo la sosta per le Nazionali. Tre punti importantissimi soprattutto perché maturati su un campo al limite del praticabile. Questo il commento di Paolo Condò ai mcirofoni di Sky Sport: "L’obiettivo della Lazio è arrivare a Natale qualificata in Champions e sul treno di testa. Ora la Lazio ha la possibilità di sprintare, la squadra è scesa in campo determinata per vincere. Niente contro Belotti e Caputo ma Immobile è il mio centravanti della Nazionale".

