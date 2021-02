Lazio, contro l'Atalanta la quinta migliore prestazione atletica con Inzaghi: i numeri

Una gara praticamente perfetta sotto tutti i punti di vista quella disputata dalla Lazio domenica sul campo dell'Atalanta. I biancocelesti hanno annientato la Dea anche sul piano fisico, da sempre uno dei punti di forza della squadra di Gasperini. Nessuno in questo weekend ha corso come la Lazio, assoluta padrona del campo al Gewiss Stadium. Immobile e compagni hanno percorso 118.315 km, oltre 5 km più di qualsiasi altra squadra in questo turno di campionato e quinta migliore prestazione atletica da quando Inzaghi siede sulla panchina biancoceleste.

TOP 5 KM PERCORSI CON INZAGHI

1 | Lazio-Chievo | 2017/18 119.455

2 | Lazio-Udinese | 2017/18 119.443

3 | Lazio-Roma | 2020/21 119.073

4 | Bologna-Lazio | 2017/18 118.862

5 | Atalanta-Lazio | 2020/21 118.315

Soi ringrazia Lazio Page per le statistiche