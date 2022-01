Lazio, contro la Salernitana ha vinto la supremazia: i numeri del match

La Lazio ha illuminato l'impianto dello Stadio Arechi. Il tris tutto biancoceleste ha mandato ko la Salernitana con un doppio Immobile che ha fatto girare la testa a Belec e poi il timbro di rivalsa di Manuel Lazzari a chiudere. Se c'è un modo secondo il quale la Lazio è riuscita a vincerla su tutti i fronti è la precisione e il cinismo. Stando al dato riportato dall'analisi Opta, sono 15 i tiri totali per la squadra di Sarri e 6 per quella di Colantuono. Di questi la precisione è stata l'arma vincente: 8 nello specchio per la Lazio mentre solo 1 per la Salernitana. Stando invece ai i tiri da dentro l'area la tabella segna 2 per il club granata mentre 10 per i biancocelesti, per quelli da fuori rispettivamente 4 vs 5. Solo nei duelli vinti il club di Iervolino ha avuto la meglio, 39 37. Se la qualità del gioco di Sarri è il palleggio nella tabella la Lazio vanta di 878 passaggi di questi il 92,30% sono riusciti. Solo 305 invece Colantuono. Anche il possesso palla è superiore 73,60% vs 26,40% che questa volta che non è risultato sterile per la Lazio, del quale ne ha fatto uno degli strumenti migliori per creare spunti e occasioni gol.