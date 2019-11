Lazio, Correa e la prima doppietta: ora punta la doppia cifra

CORREA STATISTICHE LAZIO - Joaquin Correa si riscopre bomber. L'attaccante argentino è salito a quota sei in campionato con le due reti firmate domenica contro il Lecce. El Tucu non aveva mai segnato così tanto in campionato e ha migliorato il record della passata stagione quando era arrivato a quota 5 (per un totale di 9 contando anche le coppe, ndr). Il numero undici non vuole fermarsi e il prossimo obiettivo è la doppia cifra, mai raggiunta in carriera. Nelle ultime annate, con la maglia di Siviglia e Lazio, ha chiuso rispettivamente con otto, sette e nove centri. Essendo ancora all'inizio è lecito aspettarsi che l'attaccante possa migliorarsi ancora e raggiungere presto quota dieci. Non è finita qui perché quella di domenica contro il Lecce è stata la sua prima doppietta in carriera. Correa aveva realizzato una tripletta ai tempi del Siviglia, nel primo turno della Coppa del Re contro il Formentera. La doppia marcature, invece, è una novità per il ragazzo di Juan Bautista Alberdi che vuole continuare a segnare e a togliersi soddisfazioni. Lo sperano Inzaghi, i compagni e i tifosi biancocelesti che lo hanno eletto a loro personale beniamino. Le imprese di San Siro e la rete nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta sono ben impresse nella memoria.

LAZIO, CORREA SI RISCOPRE CENTRAVANTI

LAZIO, ACERBI: "MERITIAMO IL TERZO POSTO"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE