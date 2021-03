Lazio - Crotone, Corino: "Squadra fragile mentalmente, la reazione dev'essere da big"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gigi Corino ha analizzato la vittoria della Lazio sul Crotone, e in particolare la prova della squadra e le difficoltà del momento: "Era importante tornare alla vittoria, ma è chiaro che siamo un po' in difficoltà. Sotto il punto di vista fisico, di condizione. Bisogna stringere i denti, questa squadra è troppo fragile mentalmente. Il problema grande è di testa. Sopravvalutata? Può darsi, ma dopo la partita col Bayern sembriamo un'altra squadra. Deve reagire in maniera diversa. È un peccato, è la testa che fa la differenza. Alla prima difficoltà molliamo come coloro che stanno lottando per non retrocedere. Anche a Torino siamo partiti bene, poi siamo andati in crisi dopo il gol loro. Una grande squadra non può permettersi questi cali. Sappiamo tutti che Immobile, Leiva e Correa sono in difficoltà, ma siamo in difficoltà. Prendiamo per buona la vittoria, per il resto c'è da crescere e migliorare. Col Bayern abbiamo poco da perdere, dobbiamo andare lì e giocare al massimo, ma mi auguro che la Lazio si sia sbloccata un po' mentalmente. Come li ho visti, a dir la verità, non sono fiducioso".

