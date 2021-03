Lazio - Crotone, Marusic: "Ora voltiamo pagina. Io in difesa? Sono a disposizione della squadra"

Dopo la vittoria conquistata dalla Lazio contro il Crotone, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l'esterno biancoceleste Adam Marusic: "Oggi era molto difficile ma fondamentale, abbiamo preso questi tre punti e dobbiamo andare avanti a lavorare. Ora voltiamo pagina e pensiamo alla prossima partita. Dal primo minuto avevamo tanta voglia di vincere la partita, contro queste squadre è sempre dura e questa vittoria è molto importante per noi. Radu? Lui conta molto per la squadra, oggi ha fatto un grande assist e gli faccio i complimenti. Bayern Monaco? E' una delle squadre più forti in Europa, daremo tutto perché giocare contro di loro è sempre una grande chance. Vedremo le indicazioni che ci darà il mister. Io in difesa? Mi sono trovato benissimo, se posso aiutare la squadra sono a disposizione. E' il mister che decide, io gioco dove dice lui".