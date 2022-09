Lazio, Cruz: “Feyenoord buona squadra, ma all’Olimpico è difficile”

TUTTOmercatoWEB.com

Esordio in Europa League in vista per la Lazio che questa sera ospita il Feyenoord, avversario sulla carta piu temibile del raggruppamento. A commentare la sfida dell'Olimpico, qualche settimana fa, ci ha pensato il doppio ex Julio Cruz che ai nostri microfoni ha analizzato le due compagini. Vi riproponiamo alcune parole del Jardinero sulla sfida: "È un bel girone perché il Feyenoord è una buona squadra che lo scorso anno ha disputato una finale e ha lavorato molto. È un po’ tra l’altro che non vince il campionato. Sarà una bella sfida. Tutti sappiamo come gioca la Lazio. "Il secondo anno di Sarri è importante. I giocatori lo conoscono bene e penso che possa arrivare tra le prime quattro"

L'OLIMPICO - "È molto difficile giocare lì. Io ho affrontato la Lazio quando giocavo per il Feyenoord. Era una partita di Champions e giocate all’Olimpico non è facile soprattutto quando ti trovi davanti una squadra come la Lazio. Bisogna avere concentrazione perché anche quando non sei favorito può succedere di tutto".