Lazio, Cucchi: "Mi auguro Sarri rinnovi. Ai progetti servono tempo e fiducia"

Maurizio Sarri ha il pieno appoggio da parte della Lazio, soprattutto in questo momento in cui le cose vanno meno bene. Dopo la sconfitta di Napoli il presidente Lotito e l'allenatore bianococeleste si sono incontrati per parlare del prolungamento di contratto. Su Twitter Riccardo Cucchi ha detto la sua: "Mi auguro che Sarri rinnovi. Perché i progetti si realizzino occorrono tempo, fiducia della società, impegno dei calciatori e rinforzi adeguati. E incoraggiamento dei tifosi, specialmente nelle difficoltà".

Mi auguro che #Sarri rinnovi. Perché i progetti si realizzino occorrono tempo, fiducia della società, impegno dei calciatori e rinforzi adeguati. E incoraggiamento dei tifosi, specialmente nelle difficoltà. Tweet assolutamente laziale. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) November 30, 2021