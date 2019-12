Lazio, dal 26 maggio al 22 dicembre: la somma fa sempre Lulic

L'uomo della storia ha colpito ancora. Senad Lulic ha ancora una volta deciso una finale. Dopo la rete che consegnò la Coppa Italia alle aquile nel 2013, il bosniaco si è ripetuto a Riyad con la rete del momentaneo 2-1. La Lazio ha portato a casa la quinta Supercoppa Italiana della sua storia e può festeggiare il successo. Il capitano è sempre più il beniamino dei tifosi che, da quel giorno di sei anni e mezzo fa, lo hanno eletto come re assoluto. Era scritto nel destino che fosse proprio l'esterno di Mostar a decidere la gara. Sommando infatti tutte le cifre della data del 26 maggio 2013, il risultato è 19 come la maglia del bosniaco. La curiosità è che anche sommando tutti i numeri del 22 dicembre 2019, la soluzione è sempre 19. Un deja vu pazzesco con solo due minuti a separare le due reti (71' contro 73').

I NUMERI - Secondo gol in finale per Senad Lulic dopo quello del 26 maggio 2013: solo Nedved e Fiore con tre ne hanno segnati di più nella storia dei romani. Il capitano biancoceleste raggiunge Immobile e Claudio Lopez nella speciale classifica. Come sottolinea Lazio Page, il numero 19 è ora secondo me minuti giocati nelle finali giocate con l'aquila sul petto con 644'. Superato Nesta, fermo a 630', davanti a lui c'è solo Favalli con 720'.