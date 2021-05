Lazio, Damiano Er Faina: "Inzaghi? Scelta di soldi, io da laziale..."

Non si parla d'altro che di Simone Inzaghi e non potrebbe essere altrimenti vista la clamorosa svolta del pomeriggio. Il tecnico, che ieri sembrava aver trovato l'accordo per rinnvoare con la Lazio, è il nuovo allenatore dell'Inter. Tra i vari volti noti che hanno detto la loro c'è anche Damiano Er Faina che sui suoi canali social ha afferamto: "Inzaghi ha fatto una scelta soldi. Inter? Io da laziale sarei rimasto poi ognuno fa come crede. Io Damiano, visto che sono della Lazio, se la Lazio mi offrisse mai un giorno 2,5 più bonus e l'Inter mi offrisse 4,5 milioni io da laziale rimarrei, gli altri non lo so. Ognuno fa quello che vuole. Gli allenatori passano, la Lazio resta”.