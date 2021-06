Lazio, De Grandis: "I tifosi vogliono solo Sarri, ma Lotito..."

ULTIME DA FORMELLO CALCIOMERCATO LAZIO, DA LUIS ALBERTO A CAICEDO: QUALE FUTURO PER I FEDELISSIMI DI INZAGHI? Con Simone Inzaghi all'Inter è lungo l'elenco di calciatori che in questi anni sono stati fedelissimi del mister e che adesso si interrogano sul futuro... Con Simone Inzaghi all'Inter è lungo l'elenco di calciatori che in questi anni sono stati fedelissimi del mister e che adesso si interrogano sul futuro... WEBTV LAZIO, ADDIO INZAGHI. LA NOTA DEL CLUB: "RISPETTIAMO IL RIPENSAMENTO DELL'ALLENATORE" Dopo aver appreso la decisione di Simone Inzaghi di dire addio alla Lazio, la società ha pubblicato una nota sul proprio sito: "Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della... Dopo aver appreso la decisione di Simone Inzaghi di dire addio alla Lazio, la società ha pubblicato una nota sul proprio sito: "Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SU MAKSIMOVIC UN'ALTRA SQUADRA DI SERIE A Nikola Maksimovic è uno dei profili accostati alla Lazio nel caso in cui Maurizio Sarri dovesse sedersi davvero sulla panchina biancoceleste. Ma sul calciatore del Napoli ci sono altri club di Serie A. Lo conferma Alfredo Pedullà ai microfoni di... Nikola Maksimovic è uno dei profili accostati alla Lazio nel caso in cui Maurizio Sarri dovesse sedersi davvero sulla panchina biancoceleste. Ma sul calciatore del Napoli ci sono altri club di Serie A. Lo conferma Alfredo Pedullà ai microfoni di...