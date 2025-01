Lazio, De Grandis (Sky): "Mi aspetto qualcosa da Dia. Bisogna ripartire dalla..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto oggi Stefano De Grandis. Ecco le sue parole in merito al momento che sta vivendo la Lazio di mister Baroni: "La Lazio deve ripartire dalla pazienza; ci vuole una reazione ma deve essere oculata. Nei primi 20 minuti del derby la Lazio non è stata oculata: I derby si giocano cercando di non far succedere niente nei primi 20 minuti, a meno che non sei con l’acqua alla gola e vuoi prendere la squadra avversaria d’assalto. All’inizio devi congelare la partita, anche nel derby di Milano in supercoppa è successo tutto dopo".

ROVELLA E DIA - "Rovella si deve caricare sulle spalle il gruppo perché deve dettare i tempi della squadra e poi mi aspetto qualcosa da Dia; lui fino ad ora ha fatto bene, dimostrando di avere grandi capacità. Adesso da lui mi aspetto i gol"

TAVARES - "Tavares resta un treno ma deve migliorare nella capacità di fare le scelte giuste. Per me ha due limiti: non è molto bravo in fase difensiva e a volte non fa la scelta giusta, però resta un giocatore temibile per le difese avversarie".