Lazio, definita la partenza per l'Inghilterra: il programma completo

Sesta amichevole, ci si avvicina all’inizio del campionato. La Lazio mercoledì 7 agosto affronterà il Southampton al St. Mary's Stadium. I biancocelesti, dopo un giorno di riposo successivo alla gara contro il Frosinone, sono pronti per tornare ad allenarsi a Formello. Dopo di che la partenza per l’Inghilterra fissata per domani, martedì 6 agosto, alle ore 16:25. Al termine dell’amichevole la squadra di Baroni non farà rientro a Roma, ma si sposterà subito in Spagna per giocare contro il Cadice il 10 agosto.