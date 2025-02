Lazio, Del Rosso: "Belahyane con Baroni era acerbo, ma adesso..."

Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard: sono loro i tre acquisti del calciomercato invernale della Lazio. Per l'occasione, in conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Cagliari, Del Rosso, vice di Baroni si è soffermato sull'ex gialloblù: "Ragazzo che noi conosciamo bene. Con noi non ha giocato molto perché per noi era ancora un po' acerbo. Alla fine della stagione ha dimostrato ampi margini di crescita e se è venuto alla Lazio è all'altezza di far parte del progetto e sarà utile. Casadei? Non posso parlarne perché non è con noi".