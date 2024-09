Lazio, Delio Rossi: "Castellanos va supportato. Io una scelta di Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex allenatore della Lazio Delio Rossi, che ha parlato del suo passato in biancoceleste e di alcuni temi legati alla rosa attuale di Marco Baroni. Queste le sue dichiarazioni: “Il primo giorno che ho conosciuto Sabatini che dovevo firmare per la Lazio, abbiamo litigato. Mi ha detto che mi aveva scelto solo il presidente Lotito. Noi poi comunque abbiamo sempre avuto un rapporto franco e leale, mi ha difeso. Per questo lo dovrò sempre ringraziare, anche se poi mi ha lasciato da solo”.

“Castellanos? Un buon giocatore, ma non un goleador. Sarà aiutato tanto da Dia. Non è Immobile, non fa reparto da solo. Ma ha buone qualità, anche se non mi sembra un fuoriclasse. Ha bisogno di essere supportato. L’episodio a Firenze con Ljiajic? Con il senno di poi posso dire che sicuramente ha condizionato la mia carriera negli anni successivi. Certe cose bisogna viverle nel momento. Chiarimento? Io ho chiesto scusa a tutti, poi è stata una cosa più scena che effettiva”.

“Ballotta-Carrizo-Muslera? Il problema era di Peruzzi che aveva deciso l’anno prima di smettere. Avevo provato a convincerlo a restare a febbraio, ma niente. Allora abbiamo preso Carrizo, d’accordo con lui e con Grigioni. Per me aveva grandissime doti, ma era un po’ estemporaneo. Aveva personalità, non voleva lavorare sui suoi difetti perché era sicuro delle sue caratteristiche. Io vedevo le partite e spesso e volentieri prendeva gol. D’accordo con Grigioni abbiamo parlato con lui e fatto altre scelte. Da lì Ballotta ci ha dato una grande mano”.