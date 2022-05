Lazio, Di Canio: "Sarri da 7. Mourinho? Con 126 milioni spesi..."

La Lazio ha chiuso la sua stagione nella notte di sabato allo stadio Olimpico davanti a 50.000 tifosi che hanno reso lo stadio un vero e proprio teatro a tinte biancocelesti. La squadra di Maurizio Sarri ha conquistato un posto in Europa League e chiuso al quinto posto. Questa la disamina dell'ex Paolo Di Canio, ai microfoni di Sky Sport, sulla stagione della squadra di Sarri e anche su quella della Roma di Mourinho: "La stagione dei biancocelesti è da 7 e Sarri è stato bravo. La Roma merita 5,5 per il campionato. Mourinho? Con quello stipendio dovrebbe giocare per vincere i campionati. Io credo che la società gli chiedesse almeno la Champions. Ora c’è la finale Conference, che cambia di tanto ed è comunque una Coppa. In caso di vittoria la stagione diventerebbe da 6,5-7. Però con i 126 milioni spesi dal tecnico giallorosso mi aspetto altro".