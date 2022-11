Lazio, Di Canio su Milinkovic: "Risparmiarsi per il mondiale? Comprensibile, ma quanti errori..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Trasferta amara per la Lazio All'Allianz Stadium. Un passivo forse ingiusto, condizionato soprattutto da errori individuali e troppo leggerezza in alcune zone del campo. Su tutti, l'episodio del primo gol bianconero, innescato da una leggerezza di Milinkovic-Savic, al netto di una prestazione giocata troppo di "fioretto". Sul tema Paolo Di Canio nel salotto di Sky Sport ha espresso il suo punto di vista sull'atteggiamento del serbo: "Risparmiarsi prima del mondiale? Comportamento eticamentre non perfetto, ma lo avremmo fatto tutti, è comprensibile. Così però ti viene a mancare chi fa la differenza. E oggi devo dire che ha sbagliato abbastanza".