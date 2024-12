Lazio, Dia a Sky: "Vogliamo dimenticare l'Inter, siamo pronti a una grande gara"

TUTTOmercatoWEB.com

A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara tra Lecce e Lazio il centravanti biancoceleste Dia ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: "La gara di lunedì era difficile ma è già alle spalle, siamo pronti a fare una grande prestazione questa sera e vincere la gara per dimenticare il match contro l’Inter. Abbiamo lavorato sul campo con serenità tutta la settimana per preparare questa gara e vogliamo affrontare la sfida come sappiamo".