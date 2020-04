Lazio, domani iniziativa benefica a fianco della So.Spe.

La Lazio continua la sua campagna dedicata alla beneficenza, questa volta - come si legge sul portale ufficiale della società - aiuterà delle famiglie meno fortunate a fianco della So.Spe: " Domani, venerdì 24 aprile, i calciatori della S.S. Lazio e il Presidente Claudio Lotito, affiancandosi all'instancabile ed encomiabile lavoro che la So.Spe. di Suor Paola svolge sul territorio a sostegno ed aiuto delle famiglie povere, hanno chiesto di contribuire con l’acquisto e la distribuzione per cento famiglie meno fortunate di una fornitura settimanale di generi di prima necessità. L'iniziativa si affianca a quanto già la So.Spe., attraverso Suor Paola, effettua ogni venerdì ormai da anni distribuendo attraverso i Suoi volontari generi di prima necessità a famiglie meno abbienti. In questa occasione i calciatori ed il Presidente hanno deciso di partecipare con un piccolo gesto, sapendo di aver contribuito a regalare una settimana di tranquillità a tante mamme, bambini e papà che in questo momento vivono situazioni di difficoltà. Alle cento famiglie oltre alla spesa settimanale verranno consegnati anche dei gadget della S.S. Lazio".