Lazio | Ecco Casale, ma per l'esordio ufficiale bisogna aspettare

Nicolò Casale sta svolgendo le visite mediche in Paideia, ma per vederlo in campo bisognerà aspettare: ecco il perché...

TUTTOmercatoWEB.com © foto di Daniele Mascolo/PhotoViews Nicolò Casale è il terzo acquisto della Lazio ( il quarto se si considera anche Gila). Il neo difensore biancoceleste, dopo le visite mediche di rito e i test atletici, domani raggiungerà i compagni ad Auronzo. Il giocatore si metterà a disposizione di Sarri e inizierà a lavorare con l'aquila sul petto. L'ex Verona disputerà le amichevoli, ma non potrà esserci alla prima all'Olimpico contro il Bologna. Il motivo? Casale, infatti, deve scontare una giornata di squalifica per il giallo ricevuto proprio contro la Lazio nell'ultima giornata della passata stagione. Un turno di stop che non permetterà a Sarri di schierarlo con i rossoblù, ma per vederlo in campo bisognerà attendere la seconda giornata con le aquile impegnate sul campo del Torino.