Lazio-Empoli, Sarri: “Raramente ho visto una mia squadra fare un secondo tempo così”

Nella prima uscita del 2022 la Lazio raccoglie un pareggio contro l'Empoli. All'Olimpico il risultato è un rocambolesco 3-3 con Milinkovic che la pareggia nel recupero del secondo tempo. Maurizio Sarri ha commentato così il match ai microfoni di Lazio Style Channel: "È un risultato che non ci soddisfa perché la squadra ha fatto una grande partita, di qualità e produzione offensiva. Abbiamo fatto tanti tiri in porta e creato occasioni. Se al decimo minuto stai sotto 2-0 qualche problemino c'è. Sono contento della squadra dal punto di vista caratteriale. C'è stata una reazione veemente e reagito bene. Abbiamo abbassato la testa e continuato a giocare. Abbiamo giocato un secondo tempo di grandissimo livello creando palle gol in maniera limpida. Ci dobbiamo chiedere come mai abbiamo preso due gol in dieci minuti e perché abbiamo preso gol al secondo tempo quando sono entrati una volta in area. Queste prestazioni non possono finire con un pareggio".

Gol di Patric? "Dalla panchina, guardando il video Var, ho avuto la sensazione che l’avesse presa con il fianco. Ma bisogna fidarsi del Var e basta".

Rigore di Zaccagni? "Mi sembra solare e mi sembra strano che non si vada a vedere. Abbiamo avuto un mare di episodi sfavorevoli tra cui il rigore sbagliato. Per alcuni aspetti possiamo essere soddisfatti, per altri meno. Non si possono non vincere le partite se giochi cosi. Bisogna fare qualcosa in più al livello di attenzione e applicazione. Sul rigore del primo gol tuttti e tre i centrocampisti erano a destra. Siamo quasi ingenui in certe situazioni. Dobbiamo avere più equilibrio ma al livello di qualità siamo andati bene. Il secondo tempo di oggi l’ho visto fare raramente alla mie squadre".

Zaccagni? "Mattia sta bene fisicamente ed è in fiducia. È un giocatore completo che recupera anche in fase difensiva. È molto importante per noi. Abbiamo la fortuna di avere lui Pedro e Felipe che oggi è tornato su livelli considerevoli. È uno dei nostri reparti più competitivi".

Gol subiti? "Il primo gol è una disattenzione. Il terzo avevamo chiuso l'avversario alla bandierina ed è entrato come se fossimo burro. Capisco che era ammonito Luiz Felipe e aveva un po’ di timore. Sono situazioni che si ripetono. Nell’uno contro uno difensivo siamo la peggior squadra del campionato, e non parlo solo dei difensori. Dobbiamo migliorare questo aspetto".

Luis Alberto ha messo la palla fuori per invitare l'arbitro ad andare al Var... "C’è una statistica che dice che dopo l’interruzione c’è una percentuale maggiore di gol. L’interruzione porta a un calo di attenzione sicuramente. Capisco anche Luis Alberto ci poteva stare in quel momento quel tipo di reazione".

Bicchiere tre quarti pieno? "Comincia a essere pieno per quanto riguarda la qualità del gioco. Nelle ultime tre partita abbiamo fatto nove gol e creato tanto. Stiamo giocando con qualità. Abbiamo fatto azioni manovrate da dietro. Non è mezzo pieno per gli aspetti di cui ho parlato prima".

Al termine del match il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto anche ai microfoni di DAZN: “Io penso che noi abbiamo fatto una partita dal punto di vista qualitativo di altissimo livello. Abbiamo creato molto, certo ritrovarsi sotto al decimo minuto di due gol non è semplice. C’è stata sicuramente una grande reazione caratteriale, grande partita perché abbiamo creato minimo 15 palle gol, quindi sotto certi punti di vista molto bene. La cosa che è da valutare è come ci siamo ritrovati sotto di due gol e che nel secondo tempo ci sono entrati in area una sola volta e abbiamo preso gol. Questa fragilità difensiva non ci ha consentito di arrivare ad un risultato meritato. Tutti gli episodi della partita sono stati sfavorevoli ma fa parte del gioco".

DIFESA - “Siamo stati una squadra molto offensiva oggi, però prendiamo dei gol dal niente che non ci sono i presupposti per prenderli. Il terzo dell’Empoli, con la palla sulla bandierina siamo due a controllare un avversario e abbiamo subito un gol. Lì è quasi incomprensibile”.

RIGORI - "Io con il quarto uomo c’ho parlato nell’intervallo e mi ha detto che c’era un rigore su Immobile e che dal Var l’hanno avvertito che sarebbe stato rigore. L’episodio di Zaccagni non so come commentarlo, dalla panchina mi sembrava netto, quello di Patric non ho sicurezze se l’abbia toccata con il fianco o con il braccio. Questo non lo so. Bisogna fidarsi del Var".

COVID - "La gestione ci svantaggia, siamo in una situazione limite. Se il Covid è pericoloso dobbiamo fermarci, se è considerato come un’influenza, chi non ha la febbre gioca. Mi sembra che siamo rimasti a metà strada, le decisioni sono diverse da una regione all’altra e quindi non so neanche che dire. Penso che abbia ragione Marotta che va fatto un tavolo tra il Ministro dello Sport e i massimi organi calcistici per arrivare ad una definizione comune. Se questa è una cosa estremamente pericolosa non dobbiamo fermarci noi ma il Paese".