Lazio, Etienne Tare saluta: "Dopo 13 anni..." - VIDEO

Etienne Tare è un nuovo giocatore del Rapid Vienna. Il figlio del direttore sportivo della Lazio ha lasciato la Capitale, dopo 13 anni, e ora è pronto a ripartire dall'Austria. Questo il messaggio di commiato postato su Instagram: "Dopo 13 anni con i colori della mia squadra del cuore, volevo ringraziare la società tutti i miei compagni e lo staff per tutto quello che hanno fatto per me. Grazie di cuore, e sempre forza Lazio!".