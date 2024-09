Lazio, Fabiani: "Che peccato Folorunsho. Ma il Napoli voleva..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo aver presentato Samuel Gigot e Boulaye Dia come nuovi acquisti della Lazio in conferenza stampa, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha risposto anche a delle domande dei giornalisti presenti, tra i quali anche quelle intorno alla trattativa per portare Michael Folorunsho a Formello, saltata però l'ultimo giorno:

"Folorunsho è un ottimo ragazzo, non sarebbe andato neanche in lista, non ci sono state le condizioni. Avremmo valutato in prestito con diritto, tutte le altre ipotesi no. Il Napoli ha ritenuto opportuno tenerselo, mi dispiace per il ragazzo, lo stimo a livello calcistico e umano. Su altre elementi c'è da fare i conti con la famosa lista, abbiamo ricercato i 2002 e i 2003, le caratteristiche che cercavamo non corrispondevano alle nostre esigenze. La squadra è coperta in tutti i ruoli, gennaio comunque è alle porte, quindi se poi dovesse servire faremo qualcosa. Non operiamo come sprovveduti, ma in base a una logica".